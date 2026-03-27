« Chaud Devant » : Koso Morina

Lors de son passage à Porrentruy il y a quelques semaines, la comédienne Koso Morina a partagé avec nous sa passion pour la cuisine. Au menu : une ratatouille généreuse, un plat de légumes gorgés de soleil, symbole de convivialité et de simplicité.
Pour Koso Morina, préparer ce plat ne demande rien d’autre qu’un peu de patience et le choix de bons légumes bio. Elle se souvient de ses débuts culinaires à Paris, pendant sa formation théâtrale, où elle a commencé à expérimenter et à se laisser séduire par la cuisine. /jmp