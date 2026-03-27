« Chaud Devant » : Koso Morina

Lors de son passage à Porrentruy il y a quelques semaines, la comédienne Koso Morina a partagé ...
« Chaud Devant » : Koso Morina

Lors de son passage à Porrentruy il y a quelques semaines, la comédienne Koso Morina a partagé avec nous sa passion pour la cuisine. Au menu : une ratatouille généreuse, un plat de légumes gorgés de soleil, symbole de convivialité et de simplicité.

Koso Morina sur scène aux Hospitalières à Porrentruy. Koso Morina sur scène aux Hospitalières à Porrentruy.

Pour Koso Morina, préparer ce plat ne demande rien d’autre qu’un peu de patience et le choix de bons légumes bio. Elle se souvient de ses débuts culinaires à Paris, pendant sa formation théâtrale, où elle a commencé à expérimenter et à se laisser séduire par la cuisine. /jmp

Koso Morina : « À Paris, je gardais une réserve de cervelas dans mon congélateur ».

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