« L’autre revue de presse » : vive le « Taxi Ticino » !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : vive le « Taxi Ticino » !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ». Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Nicolas Sarkozy, Marco Odermatt et Matteo Romanenghi.


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