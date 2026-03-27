La Collégiale de St-Ursanne en jaune pour l’endométriose

La Collégiale de St-Ursanne sera illuminée en jaune samedi soir. La commune de Clos du Doubs a, en effet, décidé de participer à une action menée au niveau suisse et mondial pour sensibiliser le public sur l’endométriose. Cette maladie incurable touche environ 200'000 femmes en Suisse. Elle se définit par la présence de tissu ressemblant à de l’endomètre en dehors de la cavité utérine. L’endométriose « peut altérer fortement la qualité de vie, provoquer des douleurs invalidantes et entraîner des complications telles que l’infertilité », indique le communiqué transmis vendredi. Une dizaine d’autres villes suisses prendront part à l’action. Le jet d’eau de Genève sera, par exemple, également illuminé en jaune ainsi que l’Hôtel de ville de Neuchâtel. /comm-alr

