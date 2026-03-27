Le PLR lance l’idée d’une prison intercantonale

Les sections jurassienne et genevoise du PLR font front commun dans le domaine pénitentiaire. Des interventions parlementaires ont été déposées dans les deux cantons en vue d’une collaboration pour construire sur le territoire jurassien une prison intercantonale. L’idée est partie d’un constat : les deux cantons rencontrent des difficultés en lien avec leurs prisons. Genève fait face à une surpopulation carcérale. Le Jura, quant à lui, va manquer d’infrastructures après la fermeture annoncée de la prison de Porrentruy et de moyens pour y remédier. Irène Donzé a donc déposé ce postulat, car elle est persuadée que le Jura pourrait tirer des avantages d’une telle structure. « Le canton de Genève a les moyens financiers de se payer une nouvelle prison, mais il n’a pas de terrain pour le faire. Dans le Jura, on a un peu la situation inverse. On a du terrain, mais on a les difficultés financières que l’on connait », relate la députée suppléante. Pour elle, les bénéfices pourraient même se faire ressentir à plus long terme. « Je pense qu’il y a des retombées économiques importantes pour le canton. Ce sont par exemple des emplois qualifiés qui seraient créés », ajoute-t-elle.