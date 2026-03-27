Les vestiaires du terrain de foot de Cornol seront rénovés

L’assemblée communale extraordinaire a accepté jeudi soir ce crédit de 220'000 francs.
Les vestiaires du terrain de foot de Cornol seront rénovés

L’assemblée communale extraordinaire a accepté jeudi soir ce crédit de 220'000 francs.

Un crédit validé pour le terrain de football de Cornol. (Photo libre de droits : illustration). Un crédit validé pour le terrain de football de Cornol. (Photo libre de droits : illustration).

Les vestiaires du terrain de football de Cornol auront droit à une remise à neuf. Jeudi soir, l’assemblée communale extraordinaire a accepté à l’unanimité un crédit de 220'000 francs destinés à rénover les locaux, ainsi que les douches. Une seconde enveloppe de 165'000 francs, concernant le Plan d’aménagement locala aussi passé la rampe. Enfin, les citoyens ont validé la nouvelle Convention réglant les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la SEDRAC. /ncp


 

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