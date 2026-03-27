Un centre logistique hors norme est sorti de terre à Delémont

Une situation morose pour le secteur

Ce nouveau centre logistique semble être accueilli à bras ouverts par le domaine de la construction, même dans un climat actuel délicat. Un tel investissement ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe pour Guillaume Jecker qui le considère ironiquement comme « un risque d’être prêt au moment de la reprise ». Une reprise qui se laisse entrevoir, à en croire Pierre-André Raboud, président de la Fédération jurassienne des Entrepreneurs, mais il tempère tout de même. « Au niveau du bâtiment, le secteur ne se porte pas si mal, mais le problème est plutôt dans le génie civil, où on dépend beaucoup plus des pouvoirs publics au niveau des investissements. Et vu l’état des finances cantonales, on voit qu’il y a un petit souci au niveau du volume de travail qui est mis en soumission depuis deux ans », souligne-t-il. Ce manque d’investissement au niveau politique pousse donc les entreprises à aller voir ailleurs, mais il est difficile de rester concurrentiel avec les frais de déplacement, selon lui. Pierre-André Raboud relativise. Il indique que les perspectives pour l’année en cours sont meilleures, notamment grâce au développement de la mobilité douce. /lge