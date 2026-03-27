Une édition anniversaire pour la braderie de Porrentruy

La braderie de Porrentruy va vivre cette année une édition particulière. Elle se déroulera pour la 40e fois dans les rues de la cité bruntrutaine du 28 au 30 août. Le comité d’organisation a présenté les grandes lignes de la manifestation vendredi. Quelque 80'000 visiteurs sont attendus ainsi que 200 bradeurs et forains. L’horaire sera légèrement modifié pour cette cuvée 2026 avec une prolongation exceptionnelle d’une heure, soit jusqu’à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. « On a dû se battre un peu. Le dimanche soir, ce sont surtout les Ajoulots et les Bruntrutains qui restent dans leurs murs et c’est toujours difficile à un moment donné de se dire qu’il faut rentrer à la maison », explique le président du comité d’organisation, Eric Pineau.
L’invité d’honneur de cette 40e édition sera la Fête des vendanges de Neuchâtel. « C’est tout près. Ce sont nos voisins. C’est important d’avoir de telles relations amicales entre des fêtes importantes », souligne le responsable. Un char neuchâtelois sera ainsi de la partie lors du traditionnel cortège du dimanche.
Eric Pineau : « On va prolonger la braderie un petit peu sur le lundi. »
Des artistes en nombre sur la grande scène
En ce qui concerne les animations, le comité d’organisation a décidé d’améliorer la grande scène qui restera à la rue Pierre-Péquignat, mais la plus petite disparaîtra. « On ne savait plus trop où la mettre, il n’y avait plus vraiment d’endroit stratégique. Elle gênait plus qu’autre chose et ne fonctionnait pas comme on le désirait », indique Serge Surgand, responsable de la programmation musicale.
Du côté des artistes, Lovebugs, Trois Cafés Gourmands, Soy Sarita ou encore Le Beau Lac de Bâle se produiront sur la scène de la braderie. Le Bruntrutain Sim’s sera aussi de la partie avec un concert surprise qui retracera sa carrière. Deux tributes sont également annoncés le dimanche soir avec Eltonology consacré à Elton John et Merci Johnny. D'autres artistes seront annoncés d'ici le mois d'août. /alr