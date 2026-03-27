Une édition anniversaire pour la braderie de Porrentruy

La braderie de Porrentruy va vivre cette année une édition particulière. Elle se déroulera pour la 40e fois dans les rues de la cité bruntrutaine du 28 au 30 août. Le comité d’organisation a présenté les grandes lignes de la manifestation vendredi. Quelque 80'000 visiteurs sont attendus ainsi que 200 bradeurs et forains. L’horaire sera légèrement modifié pour cette cuvée 2026 avec une prolongation exceptionnelle d’une heure, soit jusqu’à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. « On a dû se battre un peu. Le dimanche soir, ce sont surtout les Ajoulots et les Bruntrutains qui restent dans leurs murs et c’est toujours difficile à un moment donné de se dire qu’il faut rentrer à la maison », explique le président du comité d’organisation, Eric Pineau.

L’invité d’honneur de cette 40e édition sera la Fête des vendanges de Neuchâtel. « C’est tout près. Ce sont nos voisins. C’est important d’avoir de telles relations amicales entre des fêtes importantes », souligne le responsable. Un char neuchâtelois sera ainsi de la partie lors du traditionnel cortège du dimanche.