Des livres audio pour permettre à tout le monde de lire

« Permettre à chacune et à chacun de lire, quelles que soient ses difficultés. » C’est l’objectif de la cinquantenaire Bibliothèque sonore romande, une plateforme qui peut se révéler utile pour toutes les personnes qui ont du mal à lire l’imprimé. Elle propose ainsi près de 37'000 livres audio, enregistrés par des bénévoles. Ces ouvrages sont à écouter, télécharger ou commander sur CD. La Bibliothèque sonore romande s’adresse particulièrement « aux personnes déficientes visuelles, à celles qui ont des troubles de l’apprentissage, comme des personnes dyslexiques, qui ont des troubles de l’attention ou du spectre de l’autisme, mais aussi aux personnes qui ont des troubles moteurs », détaille la directrice Isabelle Albanese. « L’accès à la bibliothèque est gratuit, à condition de présenter un certificat d’un professionnel de la santé ou du social qui atteste des difficultés à lire l’imprimé », poursuit-elle.