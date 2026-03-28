Des livres audio pour permettre à tout le monde de lire

La Bibliothèque sonore romande fête ses 50 ans avec la publication d’un livre audio qui regroupe ...
Des livres audio pour permettre à tout le monde de lire

La Bibliothèque sonore romande fête ses 50 ans avec la publication d’un livre audio qui regroupe 30 textes, et une tournée littéraire qui s’arrête ce samedi à 11h à Delémont. L’organisme propose gratuitement plusieurs milliers de livres pour les personnes qui rencontrent des difficultés de lecture.

La Bibliothèque sonore romande met à disposition gratuitement des livres audio pour qui rencontre des difficultés de lecture. (Photo d'illustration libre de droits) La Bibliothèque sonore romande met à disposition gratuitement des livres audio pour qui rencontre des difficultés de lecture. (Photo d'illustration libre de droits)

« Permettre à chacune et à chacun de lire, quelles que soient ses difficultés. » C’est l’objectif de la cinquantenaire Bibliothèque sonore romande, une plateforme qui peut se révéler utile pour toutes les personnes qui ont du mal à lire l’imprimé. Elle propose ainsi près de 37'000 livres audio, enregistrés par des bénévoles. Ces ouvrages sont à écouter, télécharger ou commander sur CD. La Bibliothèque sonore romande s’adresse particulièrement « aux personnes déficientes visuelles, à celles qui ont des troubles de l’apprentissage, comme des personnes dyslexiques, qui ont des troubles de l’attention ou du spectre de l’autisme, mais aussi aux personnes qui ont des troubles moteurs », détaille la directrice Isabelle Albanese. « L’accès à la bibliothèque est gratuit, à condition de présenter un certificat d’un professionnel de la santé ou du social qui atteste des difficultés à lire l’imprimé », poursuit-elle.

Isabelle Albanese : « Lire, ça sauve la vie… »

Ecouter le son

À l’occasion de ses 50 ans, la Bibliothèque sonore romande publie un livre audio qui compile 30 nouvelles, et organise un « tour anniversaire » de toute la Suisse romande. Après Fribourg en janvier, La Chaux-de-Fonds en février et avant Martigny en septembre, puis un vernissage à Lausanne en novembre, cette tournée fait halte ce samedi à Delémont. Rendez-vous à 11h au SAS pour un café littéraire, auquel participeront les autrices et auteurs Madeleine Knecht-Zimmermann, Alexandre Lecoultre, Noël Nétonon Ndjékéry et Daniel de Roulet, et qui sera suivi d’un apéritif. Entrée libre, mais réservation souhaitée au 021 321 10 10. /comm-tbe


 

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