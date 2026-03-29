Deux enfants et leurs chiens secourus sur une falaise

Les secours ont dû intervenir samedi pour venir en aide à deux frères de 11 et 15 ans et leur ...
Deux enfants et leurs chiens secourus sur une falaise

Les secours ont dû intervenir samedi pour venir en aide à deux frères de 11 et 15 ans et leur animal de compagnie, bloqués sur une paroi rocheuse escarpée.

Deux enfants ont été secourus samedi sur une falaise près de Choindez. (Photo : Police cantonale jurassienne) Deux enfants ont été secourus samedi sur une falaise près de Choindez. (Photo : Police cantonale jurassienne)

Samedi, en fin de journée, dans le secteur de Vaferdeau près de Choindez, deux frères de 11 et 15 ans ainsi que leur chien ont dû être secourus. Ils se sont retrouvés bloqués au sommet d’une paroi rocheuse escarpée d’environ 10 mètres de haut, après avoir emprunté des sentiers inconnus malgré la pluie et un terrain particulièrement glissant, indique un communiqué de la Police cantonale jurassienne. Dans l’incapacité de faire demi-tour, les enfants ont toutefois pu prévenir un passant, qui a donné l’alerte. Une patrouille de police a été dépêchée sur place, comme cinq membres de la colonne de secours alpin qui ont dû descendre l’un des deux frères en rappel. Le chien, plus réticent, a pu être récupéré en toute sécurité une fois la nuit tombée. Les deux enfants ont été rendus sains et saufs à leurs parents sur les lieux de l’incident. /comm-tbe


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