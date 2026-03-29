Élections cantonales bernoises : les résultats en direct
Ce dimanche 29 mars 2026, les citoyennes et citoyens du canton de Berne sont appelés à voter ...
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