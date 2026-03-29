Élections cantonales bernoises : les résultats en direct

Ce dimanche 29 mars 2026, les citoyennes et citoyens du canton de Berne sont appelés à voter ...
Élections cantonales bernoises : les résultats en direct

Ce dimanche 29 mars 2026, les citoyennes et citoyens du canton de Berne sont appelés à voter pour renouveler leurs autorités. Suivez les résultats de ce scrutin ci-dessous.

Le nouveau visage des autorités bernoises sera connu en fin de journée. (Photo d'archives.) Le nouveau visage des autorités bernoises sera connu en fin de journée. (Photo d'archives.)

La population bernoise est appelée aux urnes ce dimanche afin de choisir ses autorités cantonales pour les quatre prochaines années. Découvrez les résultats de ce scrutin et nos cartes détaillées ci-dessous.


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