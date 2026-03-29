Un Festival des fanfares d’Ajoie inédit couronne ses vainqueurs

Un peu inhabituel, ce Festival des fanfares d’Ajoie organisé à Boncourt. Pourquoi ? La totalité du programme s’est tenue samedi sur un seul jour, et à une date bien plus précoce qu’à l’accoutumée, en raison de l’organisation au mois de mai à Bienne de la Fête fédérale de musique, qui a lieu tous les 10 ans.

La 25e édition du grand rassemblement de la Fédération des Fanfares d’Ajoie a couronné, en salle, l’Ensemble de Cuivres la Covatte (Coeuve), devant la Fanfare l’Espérance de Chevenez et la Société de Musique d’Alle. La manifestation a par ailleurs dû faire face au temps plus que maussade de l’après-midi, avec pour conséquence une relocalisation du concours de marche en intérieur ! Les musiciens se sont ainsi affrontés debout sur scène, sans marcher. À ce petit jeu, la Société de Musique d’Alle a devancé la Fanfare l’Espérance de Chevenez et l’Ensemble de Cuivres la Covatte. /tbe