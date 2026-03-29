Un Festival des fanfares d’Ajoie inédit couronne ses vainqueurs

Le grand rassemblement de la Fédération des Fanfares d’Ajoie s’est tenu samedi à Boncourt, exceptionnellement sur un seul jour. L’Ensemble de Cuivres la Covatte s’est imposé en salle, la Société de Musique d’Alle lors d’un concours de marche relocalisé en intérieur.
Un peu inhabituel, ce Festival des fanfares d’Ajoie organisé à Boncourt. Pourquoi ? La totalité du programme s’est tenue samedi sur un seul jour, et à une date bien plus précoce qu’à l’accoutumée, en raison de l’organisation au mois de mai à Bienne de la Fête fédérale de musique, qui a lieu tous les 10 ans.
La 25e édition du grand rassemblement de la Fédération des Fanfares d’Ajoie a couronné, en salle, l’Ensemble de Cuivres la Covatte (Coeuve), devant la Fanfare l’Espérance de Chevenez et la Société de Musique d’Alle. La manifestation a par ailleurs dû faire face au temps plus que maussade de l’après-midi, avec pour conséquence une relocalisation du concours de marche en intérieur ! Les musiciens se sont ainsi affrontés debout sur scène, sans marcher. À ce petit jeu, la Société de Musique d’Alle a devancé la Fanfare l’Espérance de Chevenez et l’Ensemble de Cuivres la Covatte. /tbe