« Café des arts » : Simon Beuret et Augustin Rebetez

Visite de l’atelier de gravure de Moutier qui durant cette année 2026 va mettre ses machines à disposition pour dix artistes suisses qui auront la possibilité de créer sur place de nouvelles œuvres grâce à plusieurs types d’impressions, utilisant la gravure comme nouveau terrain d’expérimentation.

Dans l’atelier se trouve actuellement l’artiste jurassien Augustin Rebetez. Il fait tourner ces machines avec l’aide de Simon Beuret, l’un des artisans qui gèrent l’atelier de gravure de Moutier, qui nous présente ce nouveau cycle de créations.