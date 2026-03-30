« Café des arts » : Simon Beuret et Augustin Rebetez

L’atelier de gravure de Moutier invite 10 artistes suisses dans un cycle de créations picturales contemporaines. Augustin Rebetez y travaille actuellement et réalise une série à découvrir à la fin de cette semaine.
Visite de l’atelier de gravure de Moutier qui durant cette année 2026 va mettre ses machines à disposition pour dix artistes suisses qui auront la possibilité de créer sur place de nouvelles œuvres grâce à plusieurs types d’impressions, utilisant la gravure comme nouveau terrain d’expérimentation.
Dans l’atelier se trouve actuellement l’artiste jurassien Augustin Rebetez. Il fait tourner ces machines avec l’aide de Simon Beuret, l’un des artisans qui gèrent l’atelier de gravure de Moutier, qui nous présente ce nouveau cycle de créations.
Augustin Rebetez : « L’atelier et ses grandes baies vitrées et ses machines rappellent le passé industriel de Moutier ».
Le travail d’Augustin Rebetez dans l’atelier de gravure est à découvrir lors d’une présentation de fin de résidence jeudi 2 avril de 17h à 20h. /jmp