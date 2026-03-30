La foi les a conduits dans le Jura : Kisito Essele (1/4)

Vivre avec les autres

Et c’est en 2002, alors qu’il étudie la théologie à Strasbourg, que Kisito Essele débarque dans notre région pour effectuer des remplacements d’été. « J’ai commencé à aimer le Jura. Je vivais la fête du 1er-Août, j’ai appris le chant patriotique, j’ai aussi appris un petit peu la Rauracienne », se remémore celui qui a été actif dans la Vallée de Delémont et à Moutier avant de s’installer à Alle en 2024 pour prêcher dans les églises d’Ajoie et du Clos du Doubs.

Son intégration est notamment passée par l’assiette, avec l’expérience de la première fondue difficile à digérer, mais aussi à travers les activités extra-professionnelles. Kisito Essele a récemment rejoint l’équipe de football des vétérans du FC Alle, il est membre de la chorale de la Ste-Cécile et pratique aussi le karaté à Porrentruy. « Au terme de cette mission [dans le Jura], je retournerai au Cameroun », assure Kisito Essele à propos de son avenir. Il va retrouver ses proches et sa famille dans son pays d’origine même s’il existe « un paradoxe lorsque je suis au Cameroun, c’est le Jura qui me manque (rire). » /nmy