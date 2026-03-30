La foi les a conduits dans le Jura : Kisito Essele (1/4)

A quelques jours de Pâques, RFJ consacre une série d’entretiens à des prêtres qui ont quitté ...
La foi les a conduits dans le Jura : Kisito Essele (1/4)

A quelques jours de Pâques, RFJ consacre une série d’entretiens à des prêtres qui ont quitté leur pays d’origine pour exercer dans le Jura. Le premier épisode ce lundi dresse le portrait du Camerounais Kisito Essele.

Kisito Essele, ici devant la cure à Alle où il vit, donnera la messe de Pâques dimanche à 10h à Bonfol. Kisito Essele, ici devant la cure à Alle où il vit, donnera la messe de Pâques dimanche à 10h à Bonfol.

Pâques approche. La fête chrétienne se déroule dimanche et en cette période pascale, RFJ vous propose de lundi à jeudi la série «  La foi les a conduits dans le Jura  ». Elle est dédiée à des prêtres d’origine étrangère qui officient dans notre région. Le premier épisode dresse le portrait de Kisito Essele. Le Camerounais vient du diocèse d’Obala qui est étroitement lié à celui de Bâle, dans lequel notre région se trouve. Mais avant même d’arriver dans le Jura, Kisito Essele disposait déjà de quelques notions jurassiennes. «  Lorsque l’abbé Jacques Oeuvray venait au Cameroun, j’étais encore jeune prêtre. Il nous parlait beaucoup de Delémont et du Jura  », se souvient l’homme d’église de 58 ans.

Kisito Essele  : «  Lorsque je suis au Cameroun, c’est le Jura qui me manque.  »

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Vivre avec les autres

Et c’est en 2002, alors qu’il étudie la théologie à Strasbourg, que Kisito Essele débarque dans notre région pour effectuer des remplacements d’été. «  J’ai commencé à aimer le Jura. Je vivais la fête du 1er-Août, j’ai appris le chant patriotique, j’ai aussi appris un petit peu la Rauracienne  », se remémore celui qui a été actif dans la Vallée de Delémont et à Moutier avant de s’installer à Alle en 2024 pour prêcher dans les églises d’Ajoie et du Clos du Doubs.

Son intégration est notamment passée par l’assiette, avec l’expérience de la première fondue difficile à digérer, mais aussi à travers les activités extra-professionnelles. Kisito Essele a récemment rejoint l’équipe de football des vétérans du FC Alle, il est membre de la chorale de la Ste-Cécile et pratique aussi le karaté à Porrentruy. «  Au terme de cette mission [dans le Jura], je retournerai au Cameroun  », assure Kisito Essele à propos de son avenir. Il va retrouver ses proches et sa famille dans son pays d’origine même s’il existe «  un paradoxe lorsque je suis au Cameroun, c’est le Jura qui me manque (rire).  » /nmy


 

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