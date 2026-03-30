Nouvelle organisation à la tête de l’Office de la culture

Le Gouvernement jurassien a procédé à une réorganisation de la direction de l’Office de la culture, dans un esprit de continuité. Élodie Paupe a été nommée cheffe de service à plein temps, à la suite de l’élection de Valentin Zuber au Gouvernement.

Jusqu’à présent, Élodie Paupe et Valentin Zuber se partageaient la direction de l’Office de la culture (à 50% chacun), ainsi que la responsabilité de la promotion culturelle (30% chacun). Avec le départ de Valentin Zuber pour l’Exécutif jurassien, Élodie Paupe reprend désormais l’entier de la fonction. Âgée de 36 ans et domiciliée à Porrentruy, elle est entrée en fonction le 1er février 2026.

De son côté, Marie-Luce Allimann a été désignée adjointe à la cheffe de service et responsable de la promotion culturelle par le Département de l’environnement et de la culture. Déléguée à la promotion culturelle et collaboratrice scientifique à 50% depuis décembre 2023, elle exercera désormais ses nouvelles fonctions à 80% dès le 1er avril 2026, tout en conservant son titre de déléguée.

Dans le contexte des décisions du Parlement visant à réduire le nombre d’équivalents plein-temps dans la fonction publique, le poste de collaborateur scientifique précédemment occupé par Marie-Luce Allimann ne sera pas repourvu dans l’immédiat, sur décision du Gouvernement. /comm-aca