Résultats « solides » pour les Banques Raiffeisen de la région

Les Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois annoncent un bénéfice de 7 millions de francs ...
Résultats « solides » pour les Banques Raiffeisen de la région

Les Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois annoncent un bénéfice de 7 millions de francs pour 2025. Les dépôts progressent fortement et la position sur le marché hypothécaire se renforce.

La Fédération Jurassienne des Banques Raiffeisen a célébré ses 100 ans en 2025. (Photo : Raiffeisen.) La Fédération Jurassienne des Banques Raiffeisen a célébré ses 100 ans en 2025. (Photo : Raiffeisen.)

L’année 2025 confirme la solidité des Raiffeisen du Jura et du Jura bernois, indiquent les banques dans un communiqué. Elles bouclent l’exercice avec un bénéfice de 7 millions de francs contre 7,4 en 2024 et une activité en croissance, malgré un contexte économique incertain.

Les dépôts de la clientèle ont progressé, atteignant 3,7 milliards de francs, soit une hausse de 4,8%. Dans le même temps, les créances hypothécaires ont augmenté de 2,9% pour s’établir à 4,6 milliards. La banque coopérative renforce ainsi sa position dominante dans le canton, où elle finance plus d’un tiers des hypothèques, souligne le communiqué.

Les revenus restent globalement stables. Le résultat des opérations d’intérêts se maintient à 55,4 millions de francs (-0,3%).


Un ancrage régional renforcé

L’année a aussi été marquée par les 125 ans de la Banque et les 100 ans de la Fédération Jurassienne des Banques Raiffeisen, regroupant les cinq banques du canton et une banque dans le Jura bernois. À cette occasion, les banques jurassiennes ont soutenu plusieurs projets, dont un système de vélos en libre-service à Delémont et un espace de pique-nique dans le Grand Chasseral. Elles ont aussi participé à l’ouverture du Raiffeisen Parc à Delémont, un centre de loisirs indoor.

Malgré des taux d’intérêt bas et un contexte incertain, les perspectives pour 2026 restent positives. Les établissements misent sur une croissance « qualitative » et un développement continu dans les placements et la prévoyance. /comm-mlm


 

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