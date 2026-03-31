Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce mercredi 1er avril, de 15h30 à 19h30, à la halle de gym de Courgenay. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-aca
Appel au don du sang à Courgenay
Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire ce mercredi à la halle de gymnastique ...
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