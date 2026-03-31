Boncourt accepte la nouvelle convention sur la SEDRAC

Une assemblée communale extraordinaire avait lieu à Boncourt lundi soir. Les ayants-droit ont accepté la nouvelle convention réglant les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la SEDRAC. La commune accueillant une des zones industrielles, elle avait participé davantage lors du lancement de la société d’équipement régionale d’Ajoie et du Clos du Doubs. Elle bénéficiera d'un remboursement de 231’366 francs. Autre point à l’ordre du jour ayant passé la rampe : une extension de la zone d’activités de la Queue au Loup pour permettre à l’entreprise Sonceboz de construire un parking en silo. /tna