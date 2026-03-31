Decathlon débarque à Delémont !

La rumeur enflait depuis le début de l’année, Decathlon va bien s’implanter à Delémont ! Le mastodonte du commerce d’articles de sport à prix abordable va ouvrir un magasin à la Croisée des commerces, dans les anciens locaux de l’enseigne Casa dont la maison mère en Belgique a fait faillite l’année dernière. Le directeur stratégique de Decathlon Suisse, Adrien Lagache, a confirmé à RFJ que « le bail était signé ». Selon nos informations, l’ouverture de cette première filiale jurassienne est prévue pour le mois de juin, sur une surface commerciale d’environ 600 m2.





Plus petit que Marin ou la Chaux-de-Fonds, plus grand que le Decathlon City de Bienne

Ce ne sera donc pas un grand magasin : à titre de comparaison, celui du Marin Centre près de Neuchâtel fait 2'700 m2, celui de La Chaux-de-Fonds 1500 m2, mais la surface à Delémont sera par exemple plus grande que celle du petit Decathlon City de Bienne (la cité seelandaise compte deux magasins) qui atteint 350 m2. Decathlon, qui n’a pas encore officialisé l’ouverture de ce magasin, arrivera deux ans après la disparition à Delémont d’un ex-acteur majeur du commerce d’articles de sport, SportX, dont les enseignes ont été depuis reprises par le groupe Dosenbach-Ochsner. L’enseigne française Decathlon, installée en Suisse depuis 2017 avec un premier magasin à Marin, poursuit sa stratégie d’expansion et franchira cette année la barre des 50 magasins dans le pays. Une dizaine de nouvelles filiales devraient ouvrir leurs portes cette année à Zurich, Genève, ou encore à Bâle qui verra fleurir un deuxième magasin. /jpi