Delémont offre un séjour artistique à Belgrade à un ou une de ses artistes

Un ou une artiste de Delémont pourra travailler sur ses créations dans un atelier de la « ville blanche ». La Ville de Delémont met au concours un séjour de quatre mois dans un atelier d’artiste à Belgrade, capitale de la Serbie, du 1er décembre 2026 au 31 mars 2027, selon le communiqué de la Ville de Delémont. Cette résidence est ouverte à une ou un artiste domicilié à Delémont ou entretenant un lien fort avec la capitale jurassienne.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Conférence des Villes en matière culturelle (CVC), dont Delémont est membre. La CVC permet aux villes suisses de partager leurs expériences culturelles et propose des ateliers d’artistes dans plusieurs pays, dont l’Italie, la Serbie, l’Égypte et l’Argentine. Après la ville de Gênes, Belgrade accueille cette fois la résidence destinée aux artistes professionnels de toutes disciplines, à l’exception de la musique amplifiée qui n’est pas admise dans les locaux de la CVC.

L’atelier d’artiste accueillera simultanément un ou une artiste en provenance de Schaffhouse. L’offre comprend l’occupation gratuite d’un logement-atelier durant quatre mois ainsi qu’une bourse d’entretien. Les frais de voyage, de nourriture et de téléphone restent à la charge des bénéficiaires.

Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae détaillant les activités artistiques, la description du projet prévu à Belgrade et le formulaire d’inscription disponible auprès du CSE de Delémont. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2026. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de la CVC et auprès du Service de la culture, des sports et des écoles au 032 421 91 50. /comm-mlm