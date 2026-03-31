La foi les a conduits dans le Jura : Inna Reddy Allam (2/4)

A quelques jours de Pâques, RFJ consacre une série d’entretiens à des prêtres qui ont quitté ...
La foi les a conduits dans le Jura : Inna Reddy Allam (2/4)

A quelques jours de Pâques, RFJ consacre une série d’entretiens à des prêtres qui ont quitté leur pays d’origine pour exercer dans le Jura. Le deuxième épisode ce mardi met à l'honneur l’Indien Inna Reddy Allam.

Inna Reddy Allam vit au couvent de Montcroix à Delémont et le dimanche de Pâques, il donnera la messe à 10h à Boécourt. Inna Reddy Allam vit au couvent de Montcroix à Delémont et le dimanche de Pâques, il donnera la messe à 10h à Boécourt.

A l'approche de Pâques ce dimanche, RFJ vous propose de lundi à jeudi la série «  La foi les a conduits dans le Jura  ». Elle va à la rencontre de prêtres d’origine étrangère qui officient dans notre région. Le deuxième épisode dresse le portrait d’Inna Reddy Allam. Le membre des Capucins exerce dans la Vallée de Delémont et vit au couvent de Montcroix. Il est originaire d’Inde et a quitté sa localité de Gunturpalli en 2007 pour rejoindre la Suisse. «  J’ai été ordonné prêtre pour travailler en Inde. Après une année dans mon ordination, il y a une proposition qui est venue (…) ils m’ont laissé deux semaines pour réflechir et j’ai accepté  », explique Inna Reddy Allam qui a voulu vivre «  la mission de l’Eglise car je suis au service du peuple de Dieu, soit en Inde soit ici, et puis comme jeune prêtre, j’avais envie de découvrir d’autres cultures  ».

Inna Reddy Allam  : «  C’était un bon accueil et un esprit d’ouverture qui m’ont permis d’avancer.  »

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Un changement de décor abrupte

Il débarque alors à Fribourg et le dépaysement est extrême. «  J’avais l’impression d’être déraciné et implanté dans un autre lieu par rapport au climat, la nourriture et la mentalité  », témoigne le prêtre de 50 ans qui s’est appuyé sur l’apprentissage du français et son appartenance à la communauté des Capucins pour s’intégrer. Il découvre le Jura en 2011 après des discussions avec le vicaire épiscopal Jean-Jacques Theurillat. Cette étape jurassienne dans son parcours de vie lui a apporté un nouvel exemple de chaleur humaine. «  Même si je suis un étranger qui vient pour la première fois dans le Jura, je n’ai jamais senti de différence  », apprécie Inna Reddy Allam qui s’identifie désormais énormément à la région. /nmy

Les épisodes de la série  :


 

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