La foi les a conduits dans le Jura : Inna Reddy Allam (2/4)

A l'approche de Pâques ce dimanche, RFJ vous propose de lundi à jeudi la série « La foi les a conduits dans le Jura ». Elle va à la rencontre de prêtres d’origine étrangère qui officient dans notre région. Le deuxième épisode dresse le portrait d’Inna Reddy Allam. Le membre des Capucins exerce dans la Vallée de Delémont et vit au couvent de Montcroix. Il est originaire d’Inde et a quitté sa localité de Gunturpalli en 2007 pour rejoindre la Suisse. « J’ai été ordonné prêtre pour travailler en Inde. Après une année dans mon ordination, il y a une proposition qui est venue (…) ils m’ont laissé deux semaines pour réflechir et j’ai accepté », explique Inna Reddy Allam qui a voulu vivre « la mission de l’Eglise car je suis au service du peuple de Dieu, soit en Inde soit ici, et puis comme jeune prêtre, j’avais envie de découvrir d’autres cultures ».