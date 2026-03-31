La part de résidences secondaires est trop élevée à Moutier

Leur nombre représente plus de 20% au regard de la loi fédérale sur les résidences secondaires ...
La part de résidences secondaires est trop élevée à Moutier

Leur nombre représente plus de 20% au regard de la loi fédérale sur les résidences secondaires. Pleigne est, en revanche, passé sous cette barre.

Il y a trop de résidences secondaires à Moutier. (Photo : archives Georges Henz) Il y a trop de résidences secondaires à Moutier. (Photo : archives Georges Henz)

Il ne sera plus possible de construire de nouvelles résidences secondaires à Moutier. La cité prévôtoise fait partie des 331 communes de Suisse qui en comptent plus de 20%, selon la loi fédérale sur les résidences secondaires, familièrement appelée « Lex Weber ». Sur leur territoire, leur construction n'est désormais autorisée que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'elles sont louées en tant que logements indépendants, selon un communiqué de la Confédération paru mardi. En revanche, Pleigne est passé sous la barre de 20% d’après l’inventaire des logements des communes réalisé par l'Office fédéral du développement territorial, qui examine si des résidences secondaires peuvent à nouveau y être autorisées sans restriction. /ats-emu


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