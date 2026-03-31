Le Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura élargi et renouvelé

Le Gouvernement jurassien a renouvelé et élargi le Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura. Dans un communiqué transmis mardi matin, l’exécutif indique que le comité sera élargi, il passe de sept à neuf membres pour la prochaine législature. Cinq nouvelles personnalités font leur entrée, tandis que Jacques Gygax est reconduit à la présidence et Olivier Boillat à la vice-présidence. Parmi les membres reconduits figurent également Anne-Françoise Loup, directrice de la HE-Arc et Irène Donzé, députée au Parlement jurassien. Côté nouveaux entrants, Marianne Charreyre représentera l’État, tandis que Maxime Zuber, recteur de la HEP BEJUNE, Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy, ainsi que les professeurs Manuel Battegay et Stefan Schaeren complètent l’organe stratégique.

Ce nouveau conseil aura notamment pour mission de piloter les dossiers en cours, en particulier le projet de nouvel hôpital de soins aigus à Delémont, et de définir la stratégie de l’établissement pour les années à venir. /comm-tna