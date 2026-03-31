Le Conseil de ville de Delémont adopte le nouveau règlement d’organisation

Finances, motion populaire et commissions

Un autre amendement qui visait à introduire un frein à l’endettement a été balayé par 34 voix contre 16. Il demandait que tout budget communal dont l’autofinancement est inférieur à 70% soit obligatoirement soumis au vote populaire. L’introduction de la motion populaire a, quant à elle, été soutenue par 23 voix contre 16 et 1 abstention. Un tel texte pourrait être débattu au Conseil de ville s’il est signé par au moins 100 personnes domiciliées dans la commune et âgées de 12 ans au moins. Quant aux commissions permanentes, la variante à 7 dont 2 – celle des finances et celle de surveillance qui seraient composées uniquement de membres du Conseil de ville ou de suppléants - a été choisie. Parmi les autres changements adoptés dans le nouveau ROCM figure l’harmonisation du nombre de périodes pour les membres du Conseil de ville et du Conseil communal qui ne pourront être rééligibles que deux fois consécutivement, alors que la limite était fixée à trois pour les membres de l’exécutif. Autre innovation : l’octroi du droit de cité communal dépendra d’une décision du Conseil communal et non plus du Conseil de ville. Le nouveau ROCM sera soumis au législatif en seconde lecture le 27 avril. Le texte fera l’objet d’une votation populaire prévue le 14 juin. /fco