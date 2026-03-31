Le Musée de la vie jurassienne fait du pied à la jeunesse

« Découvrir le patrimoine, c’est apprendre à le protéger », c’est avec cette idée et cet espoir que le Musée de la vie jurassienne amorce sa nouvelle saison. Il a présenté ses activités à venir mardi avec un programme tourné vers le jeune public. L’institution de Develier a choisi un fil conducteur à double sens sous l’appellation « Patrimoine en jeu, enjeu patrimoine ». « On souhaitait mettre à l’honneur le petit patrimoine, qui témoigne de la vie d’autrefois. Cela désigne des objets, des constructions, des savoir-faire, ou encore le langage. Ce sont des éléments souvent discrets qui ne sont pas forcément spectaculaires, comme le raccommodeur de pot, les bottes de postillon, le patois jurassien, les recettes traditionnelles, les croix que l’on peut trouver au bord des chemins ou les bornes, par exemple. Cela forme notre identité régionale et forme la mémoire collective, ça méritait un éclairage. Par ailleurs, la reconnaissance de ce petit patrimoine n’est pas acquise, notamment avec la nouvelle génération née dans les années 2000, qui n’a pas connu ces objets et pour qui ils sont silencieux », explique la conservatrice du Musée de la vie jurassienne Nathalie Zürcher.





Un jeu de cartes spécialement créé

Pour faire découvrir ce patrimoine au jeune public, le Musée de la vie jurassienne s’est donné une porte d’entrée par le jeu. Nathalie Zürcher et Marie Frund ont créé un jeu de 35 cartes illustrées, appelé « Patrimoine en jeu ». « Chaque carte présente un objet, avec sa désignation et sa traduction en patois, ainsi que ses caractéristiques, telles que son année de fabrication, son poids, sa taille, son numéro d’inventaire et son indice de fragilité. Les enfants vont aussi être amenés à lire un petit texte qui va présenter l’usage et l’histoire de l’objet. On peut y jouer sous la forme d’une bataille de collection ou de jeu des familles », poursuit Nathalie Zürcher.