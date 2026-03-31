Moutier : le chauffage à distance ne se fera pas avec EBL

Le projet de chauffage à distance à Moutier ne se fera finalement pas avec l’entreprise bâloise EBL. La commune et le groupe énergétique annoncent ce mardi avoir mis fin à leur collaboration. Les deux parties avaient signé un contrat en 2021 pour un projet de réseau de chauffage à distance estimé à 25 millions de francs. La population prévôtoise avait d’ailleurs approuvé en mai dernier un crédit de 2,5 millions pour sa réalisation dans la zone industrielle des Laives. Mais l’entreprise EBL a fait part en début d’année à son partenaire prévôtois de sa volonté d’abandonner parce que le projet n’est pas suffisamment rentable, faute de clients.





EBL n’est pas parvenu à vendre 60% de la chaleur produite

La condition pour réaliser le projet était que EBL vende préalablement au moins 60% de la chaleur produite par la future centrale. « On en est loin », avoue franchement le conseiller municipal Francis Carnal, qui a pris la suite de Marc Tobler dans ce dossier. EBL comptait notamment séduire les gros consommateurs d’énergie, comprenez les entreprises, qui n’ont pas suffisamment répondu à l’appel. « La conjoncture est mauvaise, et changer leur chauffage n’est pas une priorité actuellement », analyse Francis Carnal. Face à ce constat, EBL a dit stop en début d’année, la commune « comprend » et c’est une décision « d’un commun accord », précise l’élu prévôtois. « Ce que je regrette, c’est que les entreprises comparent ce projet avec leur actuel chauffage à mazout… qu’il faudra abandonner tôt ou tard dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 ! », déplore Francis Carnal. L’idée d’un chauffage à distance à Moutier n’est pas abandonnée pour autant. Mais la municipalité ne peut « pas assumer seule un tel projet, on n’a pas les compétences ». La priorité sera de « chercher une autre entreprise partenaire » pour bâtir un nouveau projet. /jpi