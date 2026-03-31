Moutier : le chauffage à distance ne se fera pas avec EBL

Le groupe énergétique bâlois et la commune ont mis fin à leur collaboration pour le projet ...
Moutier : le chauffage à distance ne se fera pas avec EBL

Le groupe énergétique bâlois et la commune ont mis fin à leur collaboration pour le projet de réseau de chaleur de Moutier, faute de rentabilité suffisante. Les entreprises notamment n’ont pas répondu à l’appel.

C'est sur une parcelle située dans la zone industrielle des Laives que la chaufferie devait être construite. C'est sur une parcelle située dans la zone industrielle des Laives que la chaufferie devait être construite.

Le projet de chauffage à distance à Moutier ne se fera finalement pas avec l’entreprise bâloise EBL. La commune et le groupe énergétique annoncent ce mardi avoir mis fin à leur collaboration. Les deux parties avaient signé un contrat en 2021 pour un projet de réseau de chauffage à distance estimé à 25 millions de francs. La population prévôtoise avait d’ailleurs approuvé en mai dernier un crédit de 2,5 millions pour sa réalisation dans la zone industrielle des Laives. Mais l’entreprise EBL a fait part en début d’année à son partenaire prévôtois de sa volonté d’abandonner parce que le projet n’est pas suffisamment rentable, faute de clients.


EBL n’est pas parvenu à vendre 60% de la chaleur produite

La condition pour réaliser le projet était que EBL vende préalablement au moins 60% de la chaleur produite par la future centrale. « On en est loin », avoue franchement le conseiller municipal Francis Carnal, qui a pris la suite de Marc Tobler dans ce dossier. EBL comptait notamment séduire les gros consommateurs d’énergie, comprenez les entreprises, qui n’ont pas suffisamment répondu à l’appel. « La conjoncture est mauvaise, et changer leur chauffage n’est pas une priorité actuellement », analyse Francis Carnal. Face à ce constat, EBL a dit stop en début d’année, la commune « comprend » et c’est une décision « d’un commun accord », précise l’élu prévôtois. « Ce que je regrette, c’est que les entreprises comparent ce projet avec leur actuel chauffage à mazout… qu’il faudra abandonner tôt ou tard dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 ! », déplore Francis Carnal. L’idée d’un chauffage à distance à Moutier n’est pas abandonnée pour autant. Mais la municipalité ne peut « pas assumer seule un tel projet, on n’a pas les compétences ». La priorité sera de « chercher une autre entreprise partenaire » pour bâtir un nouveau projet. /jpi


 

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