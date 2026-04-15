Des personnes détenues s’initient à l’horlogerie à Gorgier

La question de la réinsertion est au centre de la conception des programmes d’animation, détaille la monitrice. « Ça me paraît essentiel. Tout ce qu’on peut faire pour accompagner ce travail de réinsertion est à prendre. » Il faut s’imaginer la difficulté que peut représenter la sortie de prison pour les personnes détenues. « Certains ont peut-être passé vingt ans coupés de la société et il faut trouver un travail, etc... Ce n’est vraiment pas simple », souligne Héloïse.





Un atelier exceptionnel pour le MIH

Pour les animateurs du Musée international d’horlogerie, l’expérience est aussi inédite qu’elle peut être source de stress. « Bien sûr, il y a un peu d’appréhension au départ, pour nous comme pour les personnes détenues », confie Régis Huguenin, conservateurs du MIH. « Il faut s’approprier cet environnement, mais passer les premières minutes, l’atelier se déroule ensuite tout à fait normalement, comme on le ferait dans nos murs », poursuit-il. Et d’ajouter que les ateliers ne sont pas conçus spécialement pour le milieu carcéral.