Un homme blessé dans une altercation à Delémont

Un homme a été victime de plusieurs coups avec un objet tranchant dans la nuit de samedi à ...
Un homme blessé dans une altercation à Delémont

Un homme a été victime de plusieurs coups avec un objet tranchant dans la nuit de samedi à dimanche en vieille ville de Delémont.

L'altercation a eu lieu à la rue de la Justice à Delémont. L'altercation a eu lieu à la rue de la Justice à Delémont.

Un homme a reçu plusieurs coups avec un objet tranchant lors d’une altercation survenue dans la nuit de samedi à dimanche en vieille ville de Delémont. Les faits se sont produits à la rue de la Justice, selon nos informations confirmées par le Ministère public jurassien. La police cantonale et les services de secours ont été dépêchés sur place. Le procureur de service, Daniel Farine, confirme également que la victime est un policier qui était en civil au moment des faits. Il précise que l’homme a été « sérieusement blessé » et conduit à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale. Une enquête a été ouverte par le Ministère public qui communiquera officiellement et de manière plus détaillée lorsqu’il aura davantage d’éléments à disposition. /fco


 

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