C’est le Jour J pour l’équipage d'Artémis

Plus de quatre jours après leur départ de Floride, les trois astronautes de la Nasa, Christina Koch, Victor Glover et Reid Wiseman, et leur collègue canadien Jeremy Hansen arriveront à proximité de l'astre. A 04h42 GMT (6h42 heure suisse) lundi, ils ont amorcé la dernière ligne droite en entrant dans la « sphère d'influence » de la Lune, où l'attraction gravitationnelle de l'astre prend le dessus sur celle de la Terre. Ils voleront derrière la Lune et découvriront sa face cachée, celle qui n'est jamais visible depuis la Terre. Ils verront probablement « des régions de cette face cachée qu'aucun des astronautes du programme Apollo n'avait pu observer », explique à l'AFP Jacob Bleacher, chef de l'exploration scientifique à la Nasa, extrêmement enthousiaste à cette idée.





Une longue préparation

Les quatre membres de l'équipage se sont préparés pendant plus de deux ans en s'entraînant à reconnaître des formations géologiques et à les décrire avec précision aux scientifiques ici-bas, en particulier les teintes brunes ou beiges du sol. Leurs descriptions orales ainsi que leurs notes et photographies - trois appareils photo Nikon ont été embarqués - devraient permettre d'en apprendre plus sur la géologie et l'histoire de notre satellite naturel.

Toutefois, l’intérêt scientifique de cette mission « est très mince », nous indique Lukas Viglietti. Le pilote de ligne, ingénieur et cofondateur de l’entreprise SwissApollo détaille, « maintenant, c'est vraiment un vol d'essai, donc le but, c'est vraiment de démontrer qu'on arrive à retourner vers la Lune et à ramener un équipage sain et sauf ».