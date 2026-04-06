Le Swing Rock Ajoie raconte « La légende d’Atla »

« La Légende d’Atla » promet un voyage en terre lointaine. Le Swing Rock Ajoie présente son nouveau show ce vendredi et ce samedi, ainsi que jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 avril à la halle polyvalente de Chevenez. La troupe de 54 danseurs emmènera le public, environ 500 personnes par soir, dans un monde fantastique inspiré du dessin animé « Avatar, le dernier maître de l’air ». Trois personnages, représentant chacun une nation, vont partir à l’aventure pour ramener la paix sur leur planète.
A l’écriture de ce spectacle, on trouve Laurine Laville. Âgée de 24 ans, la jeune femme de Chevenez est évidemment « stressée » à l’approche de la première représentation, mais « aussi un peu confiante ». C’est un rêve d’enfant qui se réalise pour la fille de l’ancien président Dominique Laville. « J’ai commencé le rock à 10 ans et, avec ma cavalière, on voulait réaliser un spectacle avant de partir en étude, mais ça ne s’est pas fait. Quand l’occasion s’est à nouveau présentée à moi, je l’ai tout de suite prise sans trop réfléchir », explique la scénariste. A quelques jours de la première et après quasiment 10 mois de travail, Laurine Laville est ravie de sa décision mais relève la masse d’engagement que ça représente.
Laurine Laville : « C’était mon rêve depuis déjà quelques années. »
Des mesures qui ont semé le doute
Avant d’arriver à la première de ce spectacle, l’association a eu quelques craintes. La remise aux normes de la halle polyvalente de Chevenez a semé le doute quant aux jauges de personnes que pouvait accueillir l’infrastructure. Environ 500 personnes sont attendues lors de chaque soirée du Swing Rock Ajoie. Grâce à des mesures anti-incendie mises en place par la commune de Haute-Ajoie, la troupe a pu maintenir ses représentations. Quelques adaptations ont aussi été apportées par l’association comme l’application d’un produit ignifuge sur les décors. La vice-présidente du Swing Rock Ajoie explique par exemple que les membres ont appris le maniement des extincteurs et les démarches à suivre en cas de problèmes. Selon Noélie Bieri, « il faut continuer d’avancer et permettre aux gens de passer des soirées de divertissement ».
Noélie Bieri : « On peut être serein. »
La billetterie pour « La Légende d’Atla » se trouve ici. /ncp