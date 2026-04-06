Le Swing Rock Ajoie raconte « La légende d’Atla »

« La Légende d’Atla » promet un voyage en terre lointaine. Le Swing Rock Ajoie présente son nouveau show ce vendredi et ce samedi, ainsi que jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 avril à la halle polyvalente de Chevenez. La troupe de 54 danseurs emmènera le public, environ 500 personnes par soir, dans un monde fantastique inspiré du dessin animé « Avatar, le dernier maître de l’air ». Trois personnages, représentant chacun une nation, vont partir à l’aventure pour ramener la paix sur leur planète.

A l’écriture de ce spectacle, on trouve Laurine Laville. Âgée de 24 ans, la jeune femme de Chevenez est évidemment « stressée » à l’approche de la première représentation, mais « aussi un peu confiante ». C’est un rêve d’enfant qui se réalise pour la fille de l’ancien président Dominique Laville. « J’ai commencé le rock à 10 ans et, avec ma cavalière, on voulait réaliser un spectacle avant de partir en étude, mais ça ne s’est pas fait. Quand l’occasion s’est à nouveau présentée à moi, je l’ai tout de suite prise sans trop réfléchir », explique la scénariste. A quelques jours de la première et après quasiment 10 mois de travail, Laurine Laville est ravie de sa décision mais relève la masse d’engagement que ça représente.