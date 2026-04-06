Mairie d’Alle : notre débat

Ils sont deux candidats à briguer la mairie d’Alle. Michael Roos, du Centre, et Claude Vanhouteghem ...
Mairie d’Alle : notre débat

Ils sont deux candidats à briguer la mairie d’Alle. Michael Roos, du Centre, et Claude Vanhouteghem, sans parti, sont en lice à l’occasion de l’élection du 19 avril. Ils débattront en direct de « La Matinale » ce mardi dès 7h30.

Michael Roos et Claude Vanhouteghem débattront de l’avenir de la commune d’Alle dès 7h30. (Photo : commune d'Alle/archives). Michael Roos et Claude Vanhouteghem débattront de l’avenir de la commune d’Alle dès 7h30. (Photo : commune d'Alle/archives).

Deux candidats briguent la mairie d’Alle à l’occasion de l’élection du 19 avril prochain. Michael Roos, du Centre, et Claude Vanhouteghem, sans parti, seront en direct de « La Matinale » ce mardi pour discuter de leur vision d’avenir pour la commune ajoulote. Découvrez leurs arguments dès 7h30 sur nos ondes et sur cette page. /rce

Les deux candidats à la mairie d'Alle débattent ce mardi en direct dès 7h30 


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