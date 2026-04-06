Mairie d’Alle : notre débat

Deux candidats briguent la mairie d’Alle à l’occasion de l’élection du 19 avril prochain. Michael Roos, du Centre, et Claude Vanhouteghem, sans parti, seront en direct de « La Matinale » ce mardi pour discuter de leur vision d’avenir pour la commune ajoulote. Découvrez leurs arguments dès 7h30 sur nos ondes et sur cette page. /rce