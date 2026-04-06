Une conception directrice de l’énergie révisée pour Delémont

Consommer moins mais consommer mieux : c’est, en quelques mots, la philosophie de la conception directrice de l’énergie (CDE) de la ville de Delémont. Une révision de la CDE sera soumise prochainement au Conseil de ville. Le document doit permettre d’atteindre le zéro net d’émission de gaz à effet de serre en 2050 ainsi que la société à 2'000 watts. La CDE révisée définit quatre axes stratégiques : la sobriété et l’efficacité énergétique du parc bâti, l’approvisionnement en chaleur renouvelable, le développement de la production et l’autoconsommation d’électricité renouvelable locale ainsi que la sobriété et l’efficacité énergétique pour la mobilité.





Les défis de la chaleur et de l’électricité

La conception directrice de l’énergie tourne autour de deux éléments majeurs : la chaleur et l’électricité. Pour le premier, la ville prévoit d’étendre le chauffage à distance qui existe déjà aux Herbages. Les secteurs de Gare Sud, de la vieille ville et de la zone industrielle de la Communance, doivent encore faire l’objet d’études en vue de trouver des solutions de chauffage collectif. Aucun projet global n’est prévu pour les autres périmètres de la ville. Il faudra donc passer par des solutions individuelles comme la pose de pompes à chaleur. La ville mise sur un taux d’assainissement énergétique des bâtiments de 1% par an, alors qu’il se situe à 0,6% aujourd’hui et qu’un taux supérieur à 2% serait idéal. Concernant l’électricité, une augmentation de 40% est attendue en raison de l’électrification du chauffage et de la mobilité. Il est prévu de passer par des mesures de sobriété et d’efficacité énergétique même si cela ne s’avérera pas suffisant. Un important développement de la production d’électricité locale sera ainsi nécessaire, notamment grâce au projet de parc éolien de la Haute Borne. Les objectifs sont donc ambitieux mais le conseiller communal en charge de l’énergie, Christophe Badertscher, estime que la révision de conception directrice de l’énergie est « réaliste ». « Dans le plan qui se dessine, nous n’avons que des choses réalisables et économiquement réalistes », affirme l’élu socialiste. « C’est aussi l’évolution de la société qui va dicter les choses et s’il n’y a pas un changement fondamental et une prise de conscience, les objectifs ne pourront pas tous être atteints », souligne Christophe Badertscher.

