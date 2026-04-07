Iran : « Les conséquences pourraient être catastrophiques »

Après un peu plus d’un moins de guerre au Moyen-Orient, Donald Trump menace de détruire totalement l’Iran. Une conférence donnée par un ancien ambassadeur de Suisse, le Prévôtois Jean-Daniel Ruch, tente d’analyser la situation ce mardi à la paroisse réformée de Grandval.
La tension monte encore d’un cran au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump menace désormais de détruire totalement l’Iran, évoquant même la possibilité d’anéantir le pays en une seule nuit, après plus d’un mois de guerre et des milliers de morts dans la région.
Dans ce contexte hautement instable, la paroisse réformée de Grandval propose ce mardi dès 17h30 un apéro-conférence géopolitique pour tenter de décrypter la situation. Ce type de rencontres pourrait à l’avenir être proposé de manière régulière en cas de succès.
Ancien ambassadeur de Suisse en Israël, en Turquie et en Serbie, Jean-Daniel Ruch est présent pour échanger avec le public. À la suite des menaces récemment proférées par le président américain, le Prévôtois ironise : « Je ne sais pas ce qu’il reste à détruire », en détaillant que les États-Unis ont d’ores et déjà ciblé des sites civils, comme des universités par exemple. Les forces américaines peuvent « essayer d’attaquer de manière systématique les installations pétrolières et la production d’énergie. »
Jean-Daniel Ruch : « L’Iran confirme chaque jour qu’il a encore la possibilité de mener des représailles destructrices. »
« Les Iraniens disent “Cela fait 40 ans que l’on se prépare à ce scénario” », développe le diplomate. L’Iran a annoncé cibler les installations similaires à celles visées par les Américains, « y compris éventuellement les installations de dessalement de l’eau, analyse Jean-Daniel Ruch. Le natif de Moutier note que les pays de la région, « le Qatar, les Émirats arabes, le Koweït, le Bahreïn », dépendent grandement de l’approvisionnement en eau. Dans le scénario où le président américain mettrait ses menaces à exécution, les conséquences pourraient être « encore plus catastrophiques. » /ddc-jad