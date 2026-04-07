Iran : « Les conséquences pourraient être catastrophiques »

La tension monte encore d’un cran au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump menace désormais de détruire totalement l’Iran, évoquant même la possibilité d’anéantir le pays en une seule nuit, après plus d’un mois de guerre et des milliers de morts dans la région.

Dans ce contexte hautement instable, la paroisse réformée de Grandval propose ce mardi dès 17h30 un apéro-conférence géopolitique pour tenter de décrypter la situation. Ce type de rencontres pourrait à l’avenir être proposé de manière régulière en cas de succès.

Ancien ambassadeur de Suisse en Israël, en Turquie et en Serbie, Jean-Daniel Ruch est présent pour échanger avec le public. À la suite des menaces récemment proférées par le président américain, le Prévôtois ironise : « Je ne sais pas ce qu’il reste à détruire », en détaillant que les États-Unis ont d’ores et déjà ciblé des sites civils, comme des universités par exemple. Les forces américaines peuvent « essayer d’attaquer de manière systématique les installations pétrolières et la production d’énergie. »