La nouvelle école de Courrendlin a quelques fuites

Un problème d’infiltration d’eau a été détecté au niveau de la verrière au sein du bâtiment ...
La nouvelle école de Courrendlin a quelques fuites

Un problème d’infiltration d’eau a été détecté au niveau de la verrière au sein du bâtiment scolaire ouvert depuis deux ans et demi. Le cas est sous garantie et sera réglé d’ici à la fin des vacances de Pâques, selon le maire de la commune vadaise.

L'école de Courrendlin a rencontré un souci d'étanchéité. L'école de Courrendlin a rencontré un souci d'étanchéité.

L’eau s’est infiltrée dans la nouvelle école de Courrendlin. Selon nos informations confirmées par la commune vadaise ce mardi matin, un problème d’étanchéité a été découvert au niveau de la verrière du bâtiment scolaire qui est en fonction depuis deux ans et demi. Selon le maire, le cas est sous garantie et la commune n’endossera donc pas les coûts des réparations. « Tout est sous contrôle et les architectes sont sur le coup. Rien d’alarmant », nous a assuré Joël Burkhalter. Ce dernier ne connait pas la cause de ces infiltrations d’eau, mais il indique profiter des vacances de Pâques pour régler le problème d’ici au retour des élèves.

Cet incident concerne le bâtiment A du complexe scolaire. Le maire a précisé que l’édifice B est toujours en construction. Joël Burkhalter espère pouvoir inaugurer officiellement les deux bâtiments en 2027. /nmy

Le bâtiment B est en cours de construction, alors que la bâtisse A est ouverte depuis octobre 2023. Le bâtiment B est en cours de construction, alors que la bâtisse A est ouverte depuis octobre 2023.


 

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