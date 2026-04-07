La nouvelle école de Courrendlin a quelques fuites

L’eau s’est infiltrée dans la nouvelle école de Courrendlin. Selon nos informations confirmées par la commune vadaise ce mardi matin, un problème d’étanchéité a été découvert au niveau de la verrière du bâtiment scolaire qui est en fonction depuis deux ans et demi. Selon le maire, le cas est sous garantie et la commune n’endossera donc pas les coûts des réparations. « Tout est sous contrôle et les architectes sont sur le coup. Rien d’alarmant », nous a assuré Joël Burkhalter. Ce dernier ne connait pas la cause de ces infiltrations d’eau, mais il indique profiter des vacances de Pâques pour régler le problème d’ici au retour des élèves.

Cet incident concerne le bâtiment A du complexe scolaire. Le maire a précisé que l’édifice B est toujours en construction. Joël Burkhalter espère pouvoir inaugurer officiellement les deux bâtiments en 2027. /nmy