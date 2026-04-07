Trois hommes recherchés après l’agression au couteau à Delémont

Le Ministère public sort du silence après la violente agression survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Delémont. Un homme a été poignardé à plusieurs reprises rue de la Justice en vieille ville avant de demander secours dans un bar tout proche. Sévèrement blessé, ce collaborateur de la police cantonale qui n'était pas en service a été opéré à l'hôpital et ses jours ne sont plus en danger. Si la Ministère public apporte quelques précisions près de trois jours après les faits, des zones d’ombre subsistent. Notamment la question pourquoi ? Pas de réponse à l’heure actuelle, « les mobiles de l’agression ne sont pas connus », communique la justice. Il est 1h20 du matin quand ce « membre du corps de la police cantonale », en tenue civile et en congé, est pris à partie Rue de la Justice, une ruelle peu éclairée de la vieille ville, parallèle à la très animée Rue de la Préfecture.





Rien ne permet d’établir que son appartenance au corps de police ait un lien avec l’agression

Selon le Ministère public, trois agresseurs d’une vingtaine d’années l’encerclent, la victime reçoit alors plusieurs coups de couteau dans l’abdomen et se fait voler son porte-monnaie. L’homme poignardé reçoit les premiers secours dans un bar tout proche, avant d’être transféré en urgence à l’hôpital pour y être opéré. « Par chance, aucun organe vital n'est touché », précise le communiqué. La victime était-elle visée en raison de son appartenance au corps de la police ? « Rien ne permet de penser à ce stade que cet élément soit en lien avec les faits », affirme le Ministère public. Les agresseurs qui ont pris la fuite en direction de la Rue du 23-Juin et de la Route de Bâle sont toujours recherchés : l’un d’eux portait une doudoune rouge, les deux autres un t-shirt. Toute personne pouvant apporter des éléments permettant de faire progresser l’enquête est priée de contacter le numéro de la centrale de la police jurassienne, 032 420 65 65.





Delémont moins surveillée depuis la réorganisation de la police ?

Dès le dimanche de Pâques, ce violent fait-divers a fait rejaillir le débat autour de la sécurité à Delémont alors que la police municipale s’est progressivement réorganisée depuis 2024 pour faire face à un manque de personnel. La surveillance de Delémont se fait désormais via un contrat de prestation avec la police cantonale, la police municipale étant devenue essentiellement administrative. Et c’est bien là le problème selon Afrim Ramnabaja, propriétaire de plusieurs bars à Delémont, qui alerte sur un sentiment d'insécurité grandissant depuis cette réorganisation de la police.