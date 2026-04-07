Une nouvelle structure tarifaire « satisfaisante » pour les physiothérapeutes

Les partenaires tarifaires ont transmis une nouvelle convention au Conseil fédéral pour approbation. Les nouveaux tarifs applicables aux prestations de physiothérapie résonnent positivement dans le canton du Jura.
Les physiothérapeutes suisses pourraient prochainement bénéficier d’une nouvelle structure tarifaire. Les associations Physioswiss, H+ Vos Hôpitaux et prio.swiss, en tant que représentante des assureurs-maladie, ont achevé leurs négociations et transmis le dossier au Conseil fédéral. Le Gouvernement devra se prononcer sur le texte ces prochaines semaines. Les nouveaux tarifs devraient entrer en vigueur au début de l'année prochaine.
Selon le communiqué publié mardi, les négociations sur la nouvelle structure tarifaire ont duré près de deux ans. Les trois associations considèrent le passage d’un tarif forfaitaire à un tarif à la prestation avec une composante temporelle comme une étape décisive. Si tout se déroule comme prévu, les prestations de physiothérapie seront facturées à partir de 2027 par tranches de cinq minutes. Le résultat des négociations est satisfaisant pour le président de Physioswiss Jura Rafael Ferreira : « C’est un succès pour les physiothérapeutes. La nouvelle structure tarifaire intègre de nouvelles prestations, apporte plus de transparence et moins de bureaucratie. Ça nous amène aussi plus de responsabilités en déterminant les méthodes de traitement et leur durée ».
Rafael Ferreira : « Beaucoup de positif. »
Une structure tarifaire réalisée avec les données actuellesLe Conseil fédéral avait annoncé l'adaptation de la structure tarifaire en physiothérapie début 2023. Au printemps 2024, il a ensuite donné aux partenaires tarifaires jusqu'à avril 2026 pour réviser la convention. La proposition du gouvernement « n’était pas satisfaisante » parce qu’elle prenait notamment en compte d’anciennes données, explique Rafael Ferreira. Ce dernier ajoute que « les données actuelles ont pu être prises en compte dans ces négociations ». Le travail n’est toutefois pas encore terminé. « Il manque encore la partie de la valeur du pointage tarifaire pour que la transformation de la physiothérapie puisse être assurée », conclut le président de Physioswiss Jura. /comm-ats-fwo