Une nouvelle structure tarifaire « satisfaisante » pour les physiothérapeutes

Les physiothérapeutes suisses pourraient prochainement bénéficier d’une nouvelle structure tarifaire. Les associations Physioswiss, H+ Vos Hôpitaux et prio.swiss, en tant que représentante des assureurs-maladie, ont achevé leurs négociations et transmis le dossier au Conseil fédéral. Le Gouvernement devra se prononcer sur le texte ces prochaines semaines. Les nouveaux tarifs devraient entrer en vigueur au début de l'année prochaine.

Selon le communiqué publié mardi, les négociations sur la nouvelle structure tarifaire ont duré près de deux ans. Les trois associations considèrent le passage d’un tarif forfaitaire à un tarif à la prestation avec une composante temporelle comme une étape décisive. Si tout se déroule comme prévu, les prestations de physiothérapie seront facturées à partir de 2027 par tranches de cinq minutes. Le résultat des négociations est satisfaisant pour le président de Physioswiss Jura Rafael Ferreira : « C’est un succès pour les physiothérapeutes. La nouvelle structure tarifaire intègre de nouvelles prestations, apporte plus de transparence et moins de bureaucratie. Ça nous amène aussi plus de responsabilités en déterminant les méthodes de traitement et leur durée ».