L’OFROU met un coup d’accélérateur pour terminer les travaux entre Bienne et Tavannes

« Nous n’avons jamais fait autant de travaux en si peu de temps ». Laurent Brügger, responsable de projet au sein de l’Office fédéral des routes (OFROU) ne cachait pas les ambitions des autorités fédérales ce mercredi en dévoilant la suite du chantier d’assainissement de l’autoroute A16 entre Bienne et Tavannes.

Depuis quelques semaines, l’OFROU effectue des travaux préparatoires sur la voie montante entre la cité seelandaise et Péry. L’objectif de cette mesure, combinée à d’autres chantiers anticipés menés depuis août 2024 dans le secteur de la zone industrielle de Péry, est de permettre de réduire le temps durant lequel l’axe sera fermé à la circulation. Car depuis cet automne et jusqu’en janvier 2028, toutes les personnes qui souhaitent rallier le Jura depuis Bienne devront emprunter la voie descendante de l’A16, qui passera en régime bidirectionnel pour l’occasion. De 24 mois de fermeture, l’OFROU n’en prévoit finalement plus que 15 sur ce tronçon. Laurent Brugger explique que cette ambition découle aussi des remarques reçues de l’extérieur.