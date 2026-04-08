« La Balade jurassienne » au coin du feu

Pas besoin d'être MacGyver ou d'avoir l'âme d'un aventurier pour passer d'excellents moments en pleine nature... C'est la conviction d'Estelle Chételat et Anaëlle Jeandupeux, guides outdoor qui ont créé D-connexion et proposent des sorties en nature, bivouacs ou activités diverses toujours accompagnés d'un bon repas préparé sur le feu. « On travaille avec trois éléments centraux : la tête, les mains et le cœur, et notre motivation à nous c’est aussi de passer par l’estomac », explique Anaëlle. L’objectif est de « revenir à l’essentiel. Faire un feu, ça prend du temps, la cuisine est plus lente. On veut ralentir, se reconnecter à la nature, à soi et à ses proches », ajoute Estelle. Les deux guides, éducatrices sociales, nous accueillent en fortêt, à Reconvilier, dans un campement tout confort et surtout avec de délicieuses gaufres cuites sur le feu. Pour le premier anniversaire de la structure, une journée découverte est organisée le 29 mai à la cabane forestière de Reconvilier. /mmi

