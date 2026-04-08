Le taux de chômage en recul en mars dans le Jura

Le taux de chômage a diminué au mois de mars dans le canton du Jura. Il s’est affiché à 4,9%, en baisse de 0,5 point par rapport au mois précédent. Cela représente 2’654 demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’ORP du Jura, dont 1’929 chômeurs, soit 189 chômeurs en moins qu’à fin février. En variation annuelle, c’est une baisse de 0,1 point.

Dans le détail, le taux de chômage se situe à 5,3% dans le district de Delémont, 4,7% dans celui de Porrentruy, 2,8% dans celui des Franches-Montagnes et 6,7% dans celui de Moutier. Concernant les réductions de l’horaire de travail (RHT), 122 entreprises jurassiennes étaient autorisées à y recourir en mars 2026, soit 7 de moins que le mois précédent, et 12 de moins qu’il y a un an.

Au niveau national, le taux de chômage se situe à 3,1% en mars 2026, en diminution de 0,1 point par rapport au mois dernier. /comm-emu