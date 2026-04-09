Il était une fois… la Constituante jurassienne : Serge Vifian (3/5)

« On était ostracisés », c’est ainsi que Serge Vifian répond quand on lui parle de l’Assemblée constituante jurassienne, dont la séance inaugurale s’est tenue le 12 avril 1976, il y a donc (presque) 50 ans. L’Ajoulot, de 25 ans à l’époque, en était le plus jeune membre et avait milité pour le maintien du Jura dans le canton de Berne. Parmi les 50 constituants élus, treize étaient issus des rangs antiséparatistes : onze libéraux-radicaux et deux UDC. La minorité qu’ils formaient n’était pas bien perçue par les vainqueurs du 23 juin 1974. Membre du Parti libéral-radical (PLR), Serge Vifian n’en était pas moins motivé par la mise en place des institutions jurassiennes : « C’était passionnant de participer à la construction d’un État à travers la Constitution. » Il estime qu’il était « normal » de représenter à la constituante les moins partisans d’un nouveau canton. « L’ostracisation » des libéraux-radicaux s’était traduite par leur exclusion du bureau de la constituante. Leur candidat Hubert Comment n’avait pas été élu par les constituants. « On peut comprendre qu’on nous ait fait passer par une période de pénitence. Avec le recul, on peut l’admettre, mais je ne suis pas sûr que cette tactique ait servi à convaincre les gens du Jura Sud. »