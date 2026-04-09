Une jument en quête d’un poulain orphelin

Trouver un poulain dans les 72 heures

Une certaine urgence entoure cette recherche. L’idéal est de pouvoir dénicher un jeune cheval dans les trois jours, même si un essai reste possible passé ce délai. Mais pourquoi ces 72 heures ? « La maman a encore l’habitude d’avoir son poulain, ce réflexe d’être mère, de produire du lait », répond Amy Gosteli Rohrer. La recherche a été relayée auprès de nombreux syndicats chevalins et de vétérinaires, ceci jusqu’en Valais. Flora, la jument, est de race franches-montagnes. Il n’est, toutefois, pas essentiel que le poulain le soit aussi. « Si on est dans la même espèce, les chances d’adoption sont beaucoup plus grandes. Ce serait donc mieux d’avoir un poulain cheval et non pas un poney ou un ânon », détaille encore l’éleveuse. Une éleveuse joignable au 076 460 29 12 si vous êtes à la recherche d’une jument allaitante. /msc