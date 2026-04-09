Une piétonne blessée à Bassecourt

Un automobiliste a renversé une piétonne qui traversait la route sur un passage clouté ce jeudi ...
Une piétonne blessée à Bassecourt

Un automobiliste a renversé une piétonne qui traversait la route sur un passage clouté ce jeudi matin sur la route principale de la localité.

La police cantonale jurassienne a dû intervenir sur un accident à Bassecourt (photo: archives). La police cantonale jurassienne a dû intervenir sur un accident à Bassecourt (photo: archives).

Une piétonne a été percutée par un automobiliste ce jeudi matin, vers 10h, à Bassecourt, sur la route principale. L’accident s’est produit à la hauteur du magasin Denner, alors que la piétonne traversait la chaussée sur un passage clouté et que la voiture circulait depuis Glovelier. La victime a lourdement chuté sur la chaussée et a été blessée. Elle a été prise en charge par le service ambulancier et transportée à l’Hôpital du Jura à Delémont. La route a été fermée à la circulation durant environ une heure. /comm-fco


 

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