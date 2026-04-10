« Chaud Devant » : Jean-François Kohler et les enfants

Pendant les périodes de vacances, il faut occuper les enfants, en les éveillant aux sens, comme le bon goût par exemple. Jean-François Kohler, notre collaborateur, a invité quelques jeunes afin de réaliser une gourmandise : des cookies au chocolat pour le goûter.

Il faut rappeler au passage que la pâtisserie a été l’un de ses premiers métiers, et il reste un passionné de cuisine, un art qu’il aime faire partager. Un après-midi chez Jean-François est presque une escapade dans un parc d’attractions avec jeux en intérieur et en extérieur, et activités dans la cuisine…/jmp