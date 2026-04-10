« Chaud Devant » : Jean-François Kohler et les enfants

Notre responsable des ventes à RFJ profite de quelques temps libres pour confectionner des ...
« Chaud Devant » : Jean-François Kohler et les enfants

Notre responsable des ventes à RFJ profite de quelques temps libres pour confectionner des cookies avec des enfants qui, pour notre émission, ont bien voulu mettre la main à la pâte…

Jean-François Kohler installe les cookies sur la plaque qui va passer au four… Jean-François Kohler installe les cookies sur la plaque qui va passer au four…

Pendant les périodes de vacances, il faut occuper les enfants, en les éveillant aux sens, comme le bon goût par exemple. Jean-François Kohler, notre collaborateur, a invité quelques jeunes afin de réaliser une gourmandise : des cookies au chocolat pour le goûter.

Il faut rappeler au passage que la pâtisserie a été l’un de ses premiers métiers, et il reste un passionné de cuisine, un art qu’il aime faire partager. Un après-midi chez Jean-François est presque une escapade dans un parc d’attractions avec jeux en intérieur et en extérieur, et activités dans la cuisine…/jmp

Jean-François Kohler : « Il pleut des pépites de chocolat ! »

Ecouter le son

Recette de Cookies.pdf (PDF, 10 ko)
  • Casser un œuf pour la réalisation des cookies.
  • Des mains expertes pour préparer les cookies.
  • Les cookies sortis du four et prêts à être dégustés !


 

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