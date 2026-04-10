Des travaux à l’EuroAirport qui n’impacteront pas trop le Jura

Le Jura ne sera pas une victime collatérale des travaux à l’EuroAirport. Un chantier d’envergure se tiendra à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La piste principale 15/33 sera rénovée du 15 avril au 20 mai. En cause : l’usure due à des décennies d’exploitation. L’objectif est donc de consolider l’activité pour les années à venir. Durant cette période, tous les avions décolleront de la piste secondaire 07/25 qui restera opérationnelle. Ce qui impliquera « des trajectoires légèrement modifiées », mais le directeur général adjoint de l’EuroAirport Renaud Paubelle tient à rassurer, cela aura de « faibles conséquences » en termes de nuisances pour le canton du Jura. « On prévoit d’utiliser la piste secondaire entre 8h du matin et 20h. Il y aura donc peu de vols tôt le matin et aucun vol en soirée. En termes de nuisances, elles se feront donc sur les heures du jour, s’il y en a », explique-t-il.