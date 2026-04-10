Des travaux à l’EuroAirport qui n’impacteront pas trop le Jura

La piste principale de l’aéroport de Bâle-Mulhouse sera rénovée du 15 avril au 20 mai, ce qui engendrera des perturbations sur le trafic aérien, mais il ne devrait pas y avoir de nuisances supplémentaires dans la région.
Le Jura ne sera pas une victime collatérale des travaux à l’EuroAirport. Un chantier d’envergure se tiendra à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La piste principale 15/33 sera rénovée du 15 avril au 20 mai. En cause : l’usure due à des décennies d’exploitation. L’objectif est donc de consolider l’activité pour les années à venir. Durant cette période, tous les avions décolleront de la piste secondaire 07/25 qui restera opérationnelle. Ce qui impliquera « des trajectoires légèrement modifiées », mais le directeur général adjoint de l’EuroAirport Renaud Paubelle tient à rassurer, cela aura de « faibles conséquences » en termes de nuisances pour le canton du Jura. « On prévoit d’utiliser la piste secondaire entre 8h du matin et 20h. Il y aura donc peu de vols tôt le matin et aucun vol en soirée. En termes de nuisances, elles se feront donc sur les heures du jour, s’il y en a », explique-t-il.
Renaud Paubelle : « Il y aura des conséquences limitées pour le Jura. »
Pour Renaud Paubelle, la situation ne devrait pas être problématique également en raison du trafic qui sera fortement limité. « Il y aura beaucoup moins de vols proposés au départ de l’EuroAirport. Je rappelle que sur une période analogue, on fait environ 800'000 passagers. Sur ces six semaines de fermeture, on prévoit de faire 140'000 passagers. Il y aura donc nettement moins de mouvements que d’habitude », relate-t-il. Il s’agira donc d’un aéroport qui tourne au ralenti. /lge