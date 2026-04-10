Glovelier accueille les services d’urgence de la région pour la Journée du 144

Une journée de sensibilisation aux secours préhospitaliers se tient le mardi 14 avril au terrain ...
Glovelier accueille les services d’urgence de la région pour la Journée du 144

Une journée de sensibilisation aux secours préhospitaliers se tient le mardi 14 avril au terrain de football de la commune dans le cadre de la Journée nationale du 144.

Démonstrations, ateliers et rencontres sont proposés au public de 10h à 18h. (Photo d'illustration : archives.) Démonstrations, ateliers et rencontres sont proposés au public de 10h à 18h. (Photo d'illustration : archives.)

Mieux comprendre le rôle du 144 et les gestes qui sauvent aux côtés des maillons de la chaînede secours. C’est ce qui est proposé mardi prochain au terrain de football de Glovelier. Une journée de sensibilisation aux secours préhospitaliers est organisée de 10h à 18h dans le cadre de la Journée nationale du 144.

Plusieurs acteurs de l’urgence se mobilisent pour l’occasion, notamment l’Hôpital du Jura, les sapeurs-pompiers de Delémont, RéaJura, le SIS Haute-Sorne et la Police cantonale jurassienne.

Au programme : démonstrations de véhicules d’intervention, ateliers pédagogiques et présentations de matériel de secours. Le public pourra ainsi découvrir concrètement le travail des équipes engagées sur le terrain et mieux comprendre la coordination entre les différents services. La journée vise aussi à mettre en lumière la coopération entre les intervenants. « La collaboration étroite assure une coordination optimale depuis l’appel d’urgence jusqu’à l’intervention sur le terrain », soulignent les organisateurs. Une chaîne de secours efficace permet une prise en charge rapide et adaptée des patients, dans un communiqué. /comm-mlm


 

Actualités suivantes

Le Jura doit encore légiférer pour lutter contre le snus chez les jeunes

Le Jura doit encore légiférer pour lutter contre le snus chez les jeunes

Région    Actualisé le 10.04.2026 - 16:41

Des travaux à l’EuroAirport qui n’impacteront pas trop le Jura

Des travaux à l’EuroAirport qui n’impacteront pas trop le Jura

Région    Actualisé le 10.04.2026 - 13:00

« Chaud Devant » : Jean-François Kohler et les enfants

« Chaud Devant » : Jean-François Kohler et les enfants

Région    Actualisé le 10.04.2026 - 11:11

« L’autre revue de presse » : une saison sur le canapé ?

« L’autre revue de presse » : une saison sur le canapé ?

Région    Actualisé le 10.04.2026 - 10:47

Articles les plus lus