Glovelier accueille les services d’urgence de la région pour la Journée du 144

Mieux comprendre le rôle du 144 et les gestes qui sauvent aux côtés des maillons de la chaînede secours. C’est ce qui est proposé mardi prochain au terrain de football de Glovelier. Une journée de sensibilisation aux secours préhospitaliers est organisée de 10h à 18h dans le cadre de la Journée nationale du 144.

Plusieurs acteurs de l’urgence se mobilisent pour l’occasion, notamment l’Hôpital du Jura, les sapeurs-pompiers de Delémont, RéaJura, le SIS Haute-Sorne et la Police cantonale jurassienne.

Au programme : démonstrations de véhicules d’intervention, ateliers pédagogiques et présentations de matériel de secours. Le public pourra ainsi découvrir concrètement le travail des équipes engagées sur le terrain et mieux comprendre la coordination entre les différents services. La journée vise aussi à mettre en lumière la coopération entre les intervenants. « La collaboration étroite assure une coordination optimale depuis l’appel d’urgence jusqu’à l’intervention sur le terrain », soulignent les organisateurs. Une chaîne de secours efficace permet une prise en charge rapide et adaptée des patients, dans un communiqué. /comm-mlm