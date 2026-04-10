Il était une fois… la Constituante jurassienne : François Lachat (4/5)

Cinquante ans ont passé… Le 12 avril 1976, l’Assemblée constituante jurassienne entamait ses travaux à l’occasion de sa séance inaugurale à Delémont. Des travaux qui ont permis l’élaboration de la Constitution et la mise en place des différents pouvoirs dans un Canton du Jura en devenir. S’il est un personnage central de cette Constituante, c’est le président du bureau. François Lachat a tenu la baguette jusqu’au dernier jour, le 6 décembre 1978. L’Ajoulot avait été choisi pour présider une assemblée, dont 19 des 50 membres étaient issus de son parti, le Parti démocrate-chrétien (PDC) qui était le plus grand groupe. Il a su imprimer un rythme soutenu aux débats pour faire adopter toute la législation avant l’entrée en souveraineté du canton. « On m’a souvent reproché que je fouettais trop l’attelage pour qu’il tienne un rythme, mais je sentais que le peuple jurassien était pressé », avoue François Lachat qui salue l’ambiance qui régnait à l’époque et l’attitude des constituants. « On voulait faire envie à tous les autres cantons. On avait l’orgueil de ce canton. Il me semble que cet orgueil a un peu disparu. Nous avions l’orgueil de cette constitution, de faire en sorte que les choses soient belles », martèle d’un ton déterminé François Lachat qui retrouve le sourire quand il évoque la fierté d’y avoir contribué et d’avoir vu plus de 82% du peuple jurassien accepter le texte.