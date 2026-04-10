« L’autre revue de presse » : une saison sur le canapé ?

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : une saison sur le canapé ?

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet a présenté son « autre revue de presse », ce vendredi dans « La Matinale ». Jérôme Mouttet a présenté son « autre revue de presse », ce vendredi dans « La Matinale ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Donald Trump, Matteo Romanenghi et Patrick Bruel.


 

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