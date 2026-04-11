Faire voir la Fête des paysans jurassiens

Ernest Quiquerez propose ce samedi soir au public la projection d’images tournées entre 1983 ...
Faire voir la Fête des paysans jurassiens

Ernest Quiquerez propose ce samedi soir au public la projection d’images tournées entre 1983 et 1985 à Alle, à l’occasion de cette importante manifestation de l’époque.

Ernest Quiquerez, caméra au poing. Ernest Quiquerez, caméra au poing.

« J’avais acheté à l’époque une caméra VHS 4'500 francs. C’était une sacrée somme pour l’époque », dixit Ernest Quiquerez à l’heure de l’interview. Cette caméra, elle lui aura permis de tourner les images qu’il projette ce samedi soir à la halle des fêtes d’Alle : celles de la Fête des paysans jurassiens, manifestation qui s’est déroulée dans le village ajoulot entre les années 1970 et 2000, tournées par le passionné de vidéo entre 1983 et 1985.

Ernest Quiquerez : « J’aime bien rassembler un peu les gens. »

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Pendant 1h30, les spectateurs, qu’Ernest Quiquerez attend au nombre de 200, pourront ainsi voir les cortèges de machines agricoles et d’animaux, des jeux aquatiques, des concours de tracteurs en tous genres, la construction d’un silo au Centre Ajoie, mais aussi de nombreux visages de l’époque. Un aspect que le mécanicien à la retraite, qui a travaillé sur le site du Centre Ajoie justement, juge intéressant : « On voit beaucoup les gens danser, faire la fête, changer, c’était important à l’époque. »

Les curieux pourront aussi se rendre compte, au travers des images, de la technologie agricole de l’époque, ou de l’ampleur de la manifestation dans les années 1980, comme l’explique Ernest Quiquerez : « C’était un lieu de rassemblement historique en somme. Les gens venaient de tout le canton, et partageaient des bons moments à Alle. »

Et à n’en pas douter, les spectateurs en partageront un, de bon moment, à la halle des fêtes d’Alle ce samedi soir. Ouverture des portes à 19h30, pour une diffusion à 20h30. À noter qu’une restauration est proposée par Didier Fleury, qui donne un coup de main à son « pote » Ernest Quiquerez pour l’occasion, et que la soirée se poursuivra avec DJ Arc-en-ciel, de son vrai nom… Ernest Quiquerez ! Décidément, il en a des casquettes, ce mécanicien à la retraite… /tbe

Ernest Quiquerez : « C’est un monde que je connais très bien. »

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