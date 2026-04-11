Faire voir la Fête des paysans jurassiens

Pendant 1h30, les spectateurs, qu’Ernest Quiquerez attend au nombre de 200, pourront ainsi voir les cortèges de machines agricoles et d’animaux, des jeux aquatiques, des concours de tracteurs en tous genres, la construction d’un silo au Centre Ajoie, mais aussi de nombreux visages de l’époque. Un aspect que le mécanicien à la retraite, qui a travaillé sur le site du Centre Ajoie justement, juge intéressant : « On voit beaucoup les gens danser, faire la fête, changer, c’était important à l’époque. »

Les curieux pourront aussi se rendre compte, au travers des images, de la technologie agricole de l’époque, ou de l’ampleur de la manifestation dans les années 1980, comme l’explique Ernest Quiquerez : « C’était un lieu de rassemblement historique en somme. Les gens venaient de tout le canton, et partageaient des bons moments à Alle. »

Et à n’en pas douter, les spectateurs en partageront un, de bon moment, à la halle des fêtes d’Alle ce samedi soir. Ouverture des portes à 19h30, pour une diffusion à 20h30. À noter qu’une restauration est proposée par Didier Fleury, qui donne un coup de main à son « pote » Ernest Quiquerez pour l’occasion, et que la soirée se poursuivra avec DJ Arc-en-ciel, de son vrai nom… Ernest Quiquerez ! Décidément, il en a des casquettes, ce mécanicien à la retraite… /tbe