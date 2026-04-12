Deux prêtres suspendus en mars à Bienne

Le Diocèse de Bâle doit faire face à une nouvelle affaire d’abus présumés. Deux prêtres ont été suspendus de leurs fonctions en mars à Bienne en raison d’accusations d’atteintes à l’intégrité sexuelle d’une personne adulte. Le ministère public a ouvert une enquête. La « SonntagsZeitung » précise que la présomption d’innocence s’applique. Les plaintes ont été déposées dès novembre 2025 par l’évêque de Bâle, Felix Gmür. Les prêtres sont restés en fonction temporairement en raison du déroulement de la procédure pénale, la partie plaignante ne pouvant agir qu’après les premières auditions de la justice. /ats-tbe