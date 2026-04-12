Il était une fois… la Constituante jurassienne : retour sur la séance inaugurale (5/5)

Le Jura vivait un moment solennel il y a exactement 50 ans : le 12 avril 1976, l’Assemblée constituante jurassienne se réunissait pour la première fois en l’église St-Marcel à Delémont pour sa séance inaugurale. Les 50 élus ont prêté serment sous la présidence de Roger Schaffter avant de se mettre au travail pour élaborer une Constitution, mettre en place la législation et les différents pouvoirs avant l’entrée en souveraineté de la République au Canton du Jura le 1er janvier 1979. Dans son discours d’ouverture, Roger Schaffter a rendu hommage au « magnifique peuple jurassien » et à « sa passion de la liberté ». « Les Jurassiens ont tracé leur chemin tout seuls et le peuple jurassien ne doit rien qu’à lui-même », avait également déclaré celui qui est considéré comme l’un des pères du canton du Jura. Marinel Mittempergher s’est plongé dans les archives sonores (ArCJU, SAC01) de cette séance historique qui sont mises à disposition par les archives cantonales jurassiennes.