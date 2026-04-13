« Café des arts » : Stephan Berger

Stephan est le seul facteur de serpents en Suisse, et l’un des rares en Europe. Il vous invite à visiter son atelier aux Prailats avant les Serpent Journey qui auront lieu cette semaine.
Le Serpent est un instrument à vent qui date des XVIe et XVIIe siècles, qui se jouait, même dans les églises pour accompagner le plain-chant. Sa forme est à l’image de l’animal, il ondule, et l’instrument mesure plus de deux mètres.
Le serpent est en pleine actualité puisque la semaine prochaine plusieurs événements s’organisent entre Saignelégier et St-Imier, des concerts, et un atelier découverte de l’instrument avec notamment Stephan Berger, facteur de serpent, le seul en Suisse et l’un des rares en Europe.
Stéphane Berger : « J’ai débuté avec le serpent à l’âge de 50 ans et n’avais jamais joué de musique avant. »
Les Serpent Journey débutent mercredi au Café du Soleil à Saignelégier avec un concert, ensuite plusieurs ateliers sont organisés avant un concert final en la collégiale de St-Imier, dimanche 19 avril à 16h. /jmp