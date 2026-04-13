« Café des arts » : Stephan Berger

Le Serpent est un instrument à vent qui date des XVIe et XVIIe siècles, qui se jouait, même dans les églises pour accompagner le plain-chant. Sa forme est à l’image de l’animal, il ondule, et l’instrument mesure plus de deux mètres.

Le serpent est en pleine actualité puisque la semaine prochaine plusieurs événements s’organisent entre Saignelégier et St-Imier, des concerts, et un atelier découverte de l’instrument avec notamment Stephan Berger, facteur de serpent, le seul en Suisse et l’un des rares en Europe.